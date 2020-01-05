ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция задержала виновника смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп

Новости » Происшествия     05.01.2020 - 17:16
Полиция задержала виновника смертельного ДТП на трассе Киев-Чоп
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Виновнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Киева, устроившего смертельное автомобильное происшествие на трассе Киев-Чоп, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По данным полиции, в воскресенье, 5 января, следователи сообщили водителю Lexus о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса, то есть нарушение правил дорожного движения.

Отмечается, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Также виновника могут лишить права управлять транспортными средствами на 3 года.

Напомним, вечером 4 января в селе Банюнин на трассе Киев-Чоп произошло столкновение автомобилей Lexus и Chevrolet. В результате аварии погиб ребенок 2016 года рождения. Предварительно, водитель Lexus выехал на встречную полосу.

Также РБК-Украина писало, что днем 30 декабря в Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения транспортных средств пострадали 2 человека, в частности ребенок.

Кроме того, на автодороге Киев-Чоп возле села Дорогобуж в Ровенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок.

В Харькове пьяный водитель после ДТП пытался скрыться и подрался с патрульными ДТП в Голосеевском районе: виновника арестовали
Новости Украины ДТПЛьвовская областьКиев-Чоп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь