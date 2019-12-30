У Чернівецькій області в ДТП постраждала дитина

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Внаслідок аварії постраждали 2 людини

У Чернівецькій області вдень 30 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля, в результаті чого постраждали 2 людини, зокрема дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, близько 13:30 поблизу села Яблунівка автомобіль Seat Toledo виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz. Попередньо, водій легкового автомобіля не впорався з керуванням.

"Під час автопригоди травмувалися водій та 10-річний пасажир легковика. У чоловіка лікарі діагностували закриту травму кісток лівого стегна, у хлопчика - перелом гомілки. Потерпілих доставлено до лікарні", - розповіли в поліції.

Зазначається, що за фактом інциденту було відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному в ніч на 30 грудня сталося зіткнення автомобіля Renault Rapidі з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім - із Mercedes Vito, що рухався за ним. В результаті ДТП загинула 10-річна дитина. Ще одна людина постраждала.

Крім того, у Запорізькій області сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем. Внаслідок автопригоди загинули дві людини та ще двоє отримали поранення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.