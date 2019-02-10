У Ліоні стався вибух, є загиблі

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина

В Ліоні (Франція) стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як повідомляється, після вибуху вогонь почав розповсюджуватися вгору по будівлі.

Крім того, чотири людини отримали поранення в результаті вибуху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 січня, в Ліоні (Франція) в університеті через пожежу сталися кілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три людини.

Пожежа почалася в одній з бібліотек, розташованих в кампусі Ла Дуа. Пожежу локалізували, але ліквідація наслідків пригоди потребує тривалого часу. Частина вулиць в цій частині ліонської агломерації перекрита.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 грудня у Пекінському транспортному університеті стався вибух в лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.