У Ліоні стався вибух, є загиблі

Внаслідок вибуху в Ліоні загинула жінка і дитина
В Ліоні (Франція) стався вибух в булочній, в результаті чого загинула жінка і дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Як повідомляється, після вибуху вогонь почав розповсюджуватися вгору по будівлі.
Крім того, чотири людини отримали поранення в результаті вибуху.
#incendie à Lyon route de Vienne pic.twitter.com/NYxs8j69k6— Johan Richard (@novaric) February 9, 2019
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 січня, в Ліоні (Франція) в університеті через пожежу сталися кілька потужних вибухів, в результаті яких постраждали три людини.
Пожежа почалася в одній з бібліотек, розташованих в кампусі Ла Дуа. Пожежу локалізували, але ліквідація наслідків пригоди потребує тривалого часу. Частина вулиць в цій частині ліонської агломерації перекрита.
Як повідомляло РБК-Україна, 26 грудня у Пекінському транспортному університеті стався вибух в лабораторії, в результаті якого загинули троє студентів. Вибух стався, коли студенти проводили науковий експеримент. Він був пов'язаний з очищенням стічних вод.