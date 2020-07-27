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У Лисичанську невідомі осквернили меморіал військовим ЗСУ

Лисичанськ, Понеділок 27 липня 2020 22:23
У Лисичанську невідомі осквернили меморіал військовим ЗСУ
Фото: невідомі люди (06237.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Прокуратура відкрила кримінальну справу

У місті Лисичанськ Луганської області невідомі осквернили меморіал військовим Збройних сил України, які визволяли місто від російських найманців. За скоєне зловмисникам загрожує до 5 років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Слідство встановило, що в ніч з 23 на 24 липня 2020 року невідомі облили фарбою червоного кольору пам'ятний меморіал загиблим під час визволення Лисичанська в липні 2014 року військовослужбовцям Збройних сил України.

"В рамках кримінального провадження нині проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення особи (осіб), які вчинили протиправні дії щодо меморіального комплексу", - йдеться в повідомленні.

У Лисичанську невідомі осквернили меморіал військовим ЗСУ

Фото: осквернений меморіал (https://lug.gp.gov.ua)

Силовики відкрили справу за ч. 2. ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Криму осквернили могили кримських татар на мусульманському кладовищі.

Також РБК-Україна писало, що у квітні у Вінниці невідомі осквернили Меморіальний комплекс Слави.

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