Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк

Зараз правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Зараз правоохоронцями проводяться невідкладні слідчі дії, повідомив Аваков.

"Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив сірчаною кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Гандзюк. 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр. Як зазначив завідувач опіковим відділенням обласної клінічної лікарні Херсона Сергій Волченко, прогноз по Гандзюк складний. Сьогодні їй зробили першу операцію.

За даними поліції Харкова, слідство зараз розглядає декілька версій нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема - злочин скоєно у зв'язку з її службовою та громадською діяльністю. В рамках розслідування поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Також правоохоронцями встановлено 14 відеокамер, які могли зафіксувати перехід нападника. З десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція розповсюдила відео з однією з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко передав слідство у справі нападу на активістку в центральний апарат Служби безпеки.