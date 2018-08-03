Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия

Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство управляющей делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Сейчас правоохранителями проводятся неотложные следственные действия, сообщил Аваков.

"Проводятся неотложные следственные действия. Вячеслав Аброськин, как руководитель расследования даст информацию в ближайшее время", - отметил министр.

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил серной кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Гандзюк. 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Как отметил заведующий ожоговым отделением областной клинической больницы Херсона Сергей Волченко, прогноз по Гандзюк сложный. Сегодня ей сделали первую операцию.

По данным полиции Харькова, следствие сейчас рассматривает нескольно версий нападения на Екатерину Гандзюк. В частности - преступление совершено в связи с ее служебной и общественной деятельностью. В рамках расследования полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал следствие по делу нападения на активистку в центральный аппарат Службы безопасности.