Шахраї зі "зв'язками із Зеленським" продавали посади голів ОДА, - Офіс генпрокурора

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Шахраї обіцяли сприяти у призначенні голів Житомирської і Миколаївської ОДА

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які, прикриваючись нібито зв'язками з президентом Володимиром Зеленським, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської і Миколаївської ОДА. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що СБУ і поліція на передачі 550 тис. доларів затримали шахраїв, які за 1 млн 650 тис. доларів обіцяли посприяти у призначенні голови Житомирської ОДА. Шахраї прикривалися зв'язками з президентом України, прем'єром і головою Офісу президента.

Крім того, на отриманні 350 тис. доларів затримали чоловіка, який намагався заволодіти 3 млн 100 тис. доларів за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської ОДА через знайомих в Офісі президента України та Кабінеті міністрів.

Проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяти в отриманні мандата народного депутата. Затримані також прикривалися нібито зв'язками у владі.