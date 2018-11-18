Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів в Ірпені

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція вилучила всі викрадені кошти

Правоохоронці Київської області затримали одного з нападників на інкасаторів в Ірпені, які викрали з інкасаторської машини 5 банківських касет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, правоохоронці виявили у Києві машину на якій грабіжники втекли з місця злочину. Неподалік від місця виявлення позашляховика, поліцейські виявили чоловіка, схожого на одного з грабіжників. Під час особистого огляду в чоловіка виявили великі пакети, в яких він збирався переносити гроші.

"Вподальшому, під час огляду авто, за участю працівників Приватбанку вилучено 5 касет з грошима", - розповіли в поліції.

Зазначається, що затриманого доправили в ізолятор тимчасового тримання. Чоловік родом з Житомирщини, має 15-річний стаж в місцях позбавлення волі за вчинення розбоїв і грабежів.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.5 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

Правоохоронці встановлюють інших осіб вчинивших злочин та вживають заходи щодо їх затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів. У зв'язку з цим у столиці та в Київській області оголосили план "Перехоплення". Як стало відомо пізніше, нападники викрали 1,8 млн гривень.