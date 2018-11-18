Полиция задержала одного из нападавших на инкассаторов в Ирпене

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция изъяла все похищенные средства

Правоохранители Киевской области задержали одного из нападавших на инкассаторов в Ирпени, которые похитили из инкассаторской машины 5 банковских кассет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, правоохранители обнаружили в Киеве машину на которой грабители скрылись с места преступления. Неподалеку от места обнаружения внедорожника, полицейские обнаружили мужчину, похожего на одного из грабителей. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили большие пакеты, в которых он собирался переносить деньги.

"В дальнейшем, во время осмотра авто, с участием сотрудников Приватбанка изъято 5 кассет с деньгами", - рассказали в полиции.

Отмечается, что задержанного доставили в изолятор временного содержания. Мужчина родом с Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Правоохранители устанавливают личности других лиц совершивших преступление и принимают меры по их задержанию.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные в масках ограбили инкассаторов. В связи с этим в столице и в Киевской области объявили план "Перехват". Как стало известно позже, нападавшие похитили 1,8 млн гривен.