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Під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів

Новини » Надзвичайні події    17.11.2018 - 11:39
Під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві та області оголосили план "Перехоплення"

В Ірпені під Києвом невідомі в масках пограбували інкасаторів, в столиці та Київській області оголосили план "Перехоплення". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

Повідомляється, що сьогодні вранці в Ірпені троє невідомих у масках напали на інкасаторську машину, забрали касети з грошима і поїхали в бік Києва на темному Mitsubishi Pajero. Кількість вкрадених грошей поки невідома, в Київській області та столиці оголошено план "Перехоплення". Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, у вересні в Одесі зловмисники вкрали 3 млн гривень при нападі на інкасаторів. Інцидент стався на вулиці Софіївській, двоє інкасаторів отримали поранення. Нападники викрали гроші і втекли на автомобілі "Лексус". Також, за уточненою інформацією, інкасатори обслуговували пункти обміну валют. Пізніше з'явився відеозапис резонансного пограбування.

На початку жовтня поліцейські затримали одного з підозрюваних в нападі. Йому оголосили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

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