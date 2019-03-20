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Поліція затримала ще одного підозрюваного в стрілянині в Утрехті

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 10:38
Поліція затримала ще одного підозрюваного в стрілянині в Утрехті
Фото: місце стрілянини в Утрехті (twitter.com/teddyeugene)

Поліція відпустила двох раніше затриманих чоловіків

В Нідерландах поліція затримала ще одного підозрюваного у зв'язку з стріляниною в Утрехті 18 березня, в результаті якої загинули три людини. Про це повідомляє CBS News.

Повідомляється, що правоохоронці затримали 40-річного жителя Утрехта у вівторок, 19 березня.

Чоловік підозрюється у причетності до стрілянини. В даний час його роль у злочині розслідується.

Крім того, двоє інших чоловіків, які раніше були затримані, звільнені і більше не вважаються підозрюваними.

Головний підозрюваний Гекмен Таниш, залишається під вартою. Міністр юстиції Нідерландів Фред Грапперхаус заявив у понеділок, що він "був відомий" органам юстиції і мав судимість. Він був звільнений достроково в рамках співпраці з владою.

Нагадаємо, в машині чоловіка, підозрюваного у стрілянині в Утрехті, були виявлені докази, які вказують на те, що він справді міг бути терористом.

Раніше повідомлялося, що за підозрою в причетності до стрілянини в Утрехті затримали третю людину. Зокрема, представник місцевої прокуратури Тіес Кортман заявив про затримання третього підозрюваного в стрілянині в Утрехті. У той же час поліція вважає головним підозрюваним раніше затриманого Гекмена Таниша.

18 березня він відкрив стрілянину в трамваї в Утрехті. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули три людини, ще кілька людей отримали поранення. Особистість Таниша була встановлена завдяки камерам відеоспостереження. Він раніше брав участь у бойових діях у Чечні. Крім того, кілька років тому його заарештовували за причетність до терористичного угруповання "Ісламська держава".

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