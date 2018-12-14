Поліція затримала ще двох людей через стрілянину у Страсбурзі

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Всього затримані семеро підозрюваних у причетності до нападу

У Франції вночі затримали ще двох людей з оточення страсбурзького стрілка Шаріфа Шекката. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як зазначається, наразі французька поліція утримує під вартою сімох підозрюваних у зв'язках із Шеккатом.

Всього було затримано чотирьох членів родини у ніч з вівторка на середу. Інші три особи - з близького оточення нападника.

"Слідство буде продовжувати ідентифікувати потенційних співучасників або тих, хто міг допомогли чи заохочувати його у підготовці нападу", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.

У вчиненні нападу поліція підозрювала Шаріфа Шекката. Як виявилося, він раніше був засуджений 27 разів.

13 грудня терориста знайшли - він ховався поблизу складів на вулиці Лазарет в Страсбурзі. Він перший зробив напад на поліцейських, з-за чого був убитий вогнем у відповідь.

Пізніше терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт.