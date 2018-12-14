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Полиция задержала еще двух человек за стрельбу в Страсбурге

Новости » Происшествия    14.12.2018 - 14:32
Полиция задержала еще двух человек за стрельбу в Страсбурге
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Всего задержаны семеро подозреваемых в причастности к нападению

Во Франции ночью задержали еще двух людей из окружения страсбургского стрелка Шарифа Шекката. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как отмечается, в настоящее время французская полиция содержит под стражей семерых подозреваемых в связях с Шеккатом.

Всего было задержано четырех членов семьи в ночь со вторника на среду. Другие три человека - из близкого окружения нападающего.

"Следствие будет продолжать идентифицировать потенциальных соучастников или тех, кто мог помочь или поощрять его в подготовке нападения", - отметили в полиции.

Напомним, во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.

В совершении нападения полиция подозревала Шарифа Шекката. Как оказалось, он ранее был осужден 27 раз.

13 декабря террориста нашли - он прятался поблизости складов на улице Лазарет в Страсбурге. Он первый совершил нападение на полицейских, из-за чего был убит ответным огнем.

Позже террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяло на себя ответственность за теракт.

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