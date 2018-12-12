Підозрюваний у стрілянині у Страсбурзі був засуджений 27 разів

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Черіф знаходився у списку осіб, що являють загрозу безпеці Франції

Нападник, який влаштував стрілянину у Страсбурзі 11 грудня раніше був засуджений 27 разів. Про це заявив прокурор Парижа Ремі Хейц, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Прокурор відзначив, що підозрюваний кілька разів відбував покарання у в’язниці, де зазнав радикалізації. Черіф знаходився у списку осіб, що являють загрозу безпеці Франції.

"Черіф Ч., що народився у 1989 році в Страсбурзі, був відомий (правоохоронцям, - ред.) "особливо за крадіжки й насильство". Його кримінальне досьє налічує "27 вироків за правопорушення у Франції, Німеччині й Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

В правоохоронних органах Франції відзначають, що підозрюваний у нападі був відомий поліції ще до стрілянини в Страсбурзі. Вранці 11 грудня, перед атакою на ярмарку, поліція обшукала житло Шерифа Шекката, оскільки його підозрювали у вбивстві. На момент обшуку його не було вдома.

Нагадаємо, раніше прокурор Парижа Ремі Ейтс заявив, що стрілянина на різдвяному ярмарку у Страсбурзі була терактом. До розслідування стрілянини в Страсбурзі залучили антитерористичну поліцію.

РБК-Україна писало, що користувачі Тwitter опублікували фото нападника, який влаштував стрілянину в Страсбурзі.

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.