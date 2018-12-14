ІД взяло відповідальність за теракт у Страсбурзі

Фото: ярмарок у Страсбурзі, де сталась стрілянина (twitter.com/UkrZaKordono)

Напад стався у вівторок, 11 грудня

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за теракт у Страсбурзі (Франція), який стався у вівторок ввечері, 11 грудня, на різдвяному ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як стверджують в ІД, Шаріф Шекатт, який влаштував стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, був одним із "солдатів" угрупування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці Франції знайшли нападника на різдвяний ярмарок у Старсбурзі. Під час спецоперації відбулася стрілянина, внаслідок якої Шаріф Шеккатт був убитий.

Раніше РБК-Україна писало, що підозрюваний у стрілянині в Страсбурзі був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц розповів, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації і перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.