Поліція затримала 28 учасників перестрілки у Броварах

Станом на вечір 29 травня правоохоронцям вдалося розшукати та затримати майже 30 учасників сьогоднішньої перестрілки у Броварах. Завтра всім затриманим вручать підозри.

Про це заявив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Як розповів Нєбитов, перші 11 затриманих прибули в Бровари з Вінницької області. Зараз всі затримані перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, вже завтра вони отримають підозри. Встановлено особи вже 39 учасників перестрілки.

"Для затримання інших учасників ми ввели спеціальну поліцейську операцію. Результатом стало на даний час вже 28 затриманих, 6 одиниць транспорту, вилучено 16 одиниць вогнепальної зброї. Слідчий звернеться до суду з клопотанням про тримання під вартою", - розповів він.

Крім того, Зазначимо, вранці 29 травня у Броварах сотня озброєних людей влаштувала перестрілку. В результаті стрілянини поранення отримали щонайменше троє. З місця події учасники втекли на автомобілях.

Поліція вважає, що причиною масової перестрілки у Броварах став конфлікт двох компаній-перевізників через розподіл пасажиропотоку.

Крім того, перестрілка у Броварах була кваліфікована поліцією як замах на масове вбивство.

Додамо, учасників перестрілки у Броварах правоохоронці затримували у декількох областях.