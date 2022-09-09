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ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, - ISW

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П'ятниця 09 вересня 2022 07:57
ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, - ISW Фото: ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ у наступні 72 години (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські війська досягли значних успіхів у Харківській області та наступають на Куп’янськ. ЗСУ можуть звільнити населений пункт протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що наші воїни, ймовірно, просунулися до позицій у радіусі 15 км від Куп’янська.

"Російські тилові позиції в Харківській області тепер відкриті для подальшого наступу України, і українські сили, ймовірно, звільнять Куп’янськ протягом наступних 72 годин", - зазначають у ISW.

В Інституті вивчення війни стверджують, що геолокаційні кадри показують, що українські сили відвоювали Борщівку та Іванівку вздовж шосе E40.

Окрім цього, ЗСУ, ймовірно, звільнили Шевченкове або обійшли населений пункт і просунулися в напрямку Грушівки, враховуючи геолокаційні кадри у Борівському (20 км на південний захід від Куп’янська) та повідомлення Росії про бої поблизу Грушівки.

"Втрата Куп'янська та інших тилових районів перешкоджатиме зусиллям РФ підтримувати наступальні та оборонні операції, але не розірве повністю російські лінії зв'язку з Ізюмом", - вказали експерти.

В ISW додали, що відносно велика швидкість просування українських сил і їхня близькість до Куп’янська викликають паніку в російських тилах.

Нагадаємо, у Генштабі поінформували, що ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

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