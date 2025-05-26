Когда закончатся дожди? Что происходит с погодой в Украине

На территорию Украины влияет сейчас малоподвижный атмосферный фронт. Именно он обуславливает неустойчивую погоду с дождями в большинстве областей.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Как атмосферный фронт "разделил" Украину

Эксперт рассказала, что сейчас погоду в Украине предопределяет малоподвижный атмосферный фронт, который пролегает меридионально - с севера на юг (практически через центральную часть страны) - "разделяя" две разные по свойствам воздушные массы:

более влажная и прохладная - над Правобережьем;

более сухая и значительно более теплая - над остальными территориями.

"Потому что, например, вчера по некоторым южным областям температура воздуха уже +30°C наблюдалась", - уточнила синоптик.

Она отметила: "это еще раз доказывает, что наша территория - большая, и, соответственно, у нас могут быть достаточно разные и контрастные погодные значения".

В каких областях дождей в ближайшие дни не будет

Птуха рассказала, что в дальнейшем - в течение этой недели - атмосферный фронт также будет обусловливать в большинстве областей неустойчивую погоду с дождями:

значительные дожди завтра (во вторник, 27 мая) ожидаются в Житомире, Виннице, Хмельницком, в Черновицкой области (ночью - местами и в Киевской области);

значительные дожди послезавтра (в среду, 28 мая) вероятны в Карпатах и на Прикарпатье.

Между тем погода без осадков в течение 27-28 мая ожидается:

в восточных областях;

в северо-восточных областях.

"27 мая немного может быть ветра у нас на Левобережье, а 28-29 мая - в восточных областях могут быть отдельные порывы (15-20 м/с)", - добавила эксперт.

Где в Украине будет теплее всего в начале недели

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в начале текущей недели самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях (а завтра - также и в Житомирской и Винницкой):

ночью - от 6 до 12 градусов;

днем - 14-20 градусов по Цельсию.

На остальной территории:

ночью - 12-18°C;

днем - 18-24°C.

Между тем немного теплее будет в восточных и в Сумской областях. Там в дневные часы ожидается +24-29°C.

Какой погоды ждать от последних дней мая

Синоптик рассказала, что в течение последних дней мая в Украине также будут кратковременные дожди. Местами - грозы (преимущественно - в дневные часы).

Температура воздуха при этом сильно не будет меняться, однако больше будет выравниваться по всей территории Украины:

ночью - 10-16°C:

днем - 17-23°C.

"30 мая (в пятницу, - Ред.) на Левобережье, а 31 числа (в субботу, - Ред.) - и в восточных областях - 23-29°C", - поделилась Птуха.

Что принесет погода в начале июня

По словам эксперта, каких-либо существенных изменений в начале июня - в первые дни лета - ожидать не стоит.

"Где-то в этом температурном режиме и будем оставаться. И по осадкам... какой-то такой стабильной ситуации (чтобы там уже длительное время не было дождей) - также пока не видно", - рассказала представительница УкрГМЦ.

Она уточнила, что "определенная неустойчивость в атмосфере в первые дни лета будет сохраняться".

"По разным регионам - по разному. Но с приближением этих дат нужно уточнять... в каких регионах чего ожидать", - подытожила Птуха.