Полиция разоблачила наркокартель в Житомирской области: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины .

Как отмечается в сообщении МВД Украины, все они жители разных регионов Украины - Черкасского, Киевского и Житомирского - в возрасте от 22 до 55 лет. По ценам "черного рынка" общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 100 тысяч гривен.

"19 января между селами в Станишевской общине полицейские и оперативники УСБУ остановили автомобиль "Форд". Водитель, 32-летний житомирянин, перевозил в машине очередную оптовую партию метадона. Предварительно известно, что наркотовар в розницу он должен был распространить для дальнейшего сбыта через закладчиков. В целом из автомобиля изъято более 150 полимерных свертков с особо опасным наркотиком", - говорится в сообщении.

В этот же день правоохранители провели около десятка одновременных обысков у лиц, причастных к деятельности наркокартеля, на территории Житомирской, Киевской и Черкасской областей. Были изъяты ряд вещественных доказательств, среди которых наркотические вещества растительного и синтетического происхождения, деньги, средства связи и т. д. Все направлено на экспертизу.

Кроме задержанного полицией 32-летнего житомирянина, перевозившего метадон, была задержана также 55-летняя жительница Черкасской области. Им и еще двум фигурантам - житомирянам в возрасте 31 и 33 лет - сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Двум подозреваемым уже избрано содержание под стражей с возможностью внесения залога 99 тысяч гривен и 214 тысяч гривен, по другим - вопрос решается.