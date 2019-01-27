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Поліція уточнила кількість жертв вибухів на Філіппінах

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 15:56
Поліція уточнила кількість жертв вибухів на Філіппінах
Фото: вибухи на Філіппінах (AFP)

В результаті двох вибухів загинули 20 осіб

В результаті двох вибухів на території католицької церкви на острові Холо на півдні Філіппін загинули 20 людей та більше 100 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними місцевої поліції, жертвами двох вибухів стали 20 людей, ще 111 отримали поранення. В момент теракту в церкві перебувала велика кількість людей, так як люди святкували недільну месу. Один вибуховий пристрій спрацював під час ранкової меси, другий - трохи пізніше поблизу церкви

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жертвами вибуху на території католицької церкви на Філіппінах стали щонайменше 27 осіб та ще 77 отримали поранення. Відповідальність за теракт наразі не взяло жодне угрупування.

У неділю, 27 січня, у південній частині Філіппін на території католицької церкви спрацювали два вибухові пристрої. Спочатку повідомлялося, що в результаті вибухів загинули 19 осіб.

Раніше, в китайському місті Чанчунь 25 січня прогриміли кілька вибухів на 30 поверсі торгового центру. В результаті вибухів одна людина загинула та ще одна постраждала.

Крім того, 17 січня в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії у столиці Колумбії Боготі загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Теракт був скоєний шляхом підриву автомобіля, в якому було 80 кг вибухових речовин.

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