У результаті двох вибухів біля церкви на Філіппінах загинули 19 осіб

Ілюстративне фото: вибух на Філіппінах (з відкритих джерел)

Біля католицької церкви на острові Холо спрацювали два вибухові пристрої

У південній частині Філіппін у результаті спрацювання вибухових пристроїв, розміщених невідомими на території католицької церкви, загинули щонайменше 19 людей, 48 постраждали. Про це повідомила місцева поліція, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За інформацією агентства, вибухи прогриміли біля католицької церкви на острові Холо - один вибуховий пристрій спрацював під час ранкової меси, другий - трохи пізніше зовні церкви.

Серед загиблих є військовослужбовці і мирні жителі.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальності за теракт.

Нагадаємо, в китайському місті Чанчунь 25 січня прогриміли кілька вибухів на 30 поверсі торгового центру, в результаті яких одна людина загинула, одна постраждала.

17 січня в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії у столиці Колумбії Боготі загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Теракт був скоєний шляхом підриву автомобіля, в якому було 80 кг вибухових речовин.