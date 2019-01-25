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У Китаї прогриміло кілька вибухів в торговому центрі

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 12:59
У Китаї прогриміло кілька вибухів в торговому центрі
Фото: місце події (wanda-group.com)

Повідомляється про одного загиблого в результаті вибухів

У китайському місті Чанчунь сталися кілька вибухів в торговому центрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CGTN.

Очевидці повідомили, що прогриміло кілька вибухів. Імовірно вибухи сталися на 30 поверсі торгового центру Wanda Plaza.

Поки відомо про одного загиблого і постраждалоuj.

Нагадаємо, в центрі Пекіна стався вибух біля будівлі посольства США, місцеві правоохоронці перекрили прилеглі вулиці. Вибух стався після того, як біля посольства США жінка облила себе горючою рідиною. За даними Reuters, поліція вже затримала її, однак на даний момент інші джерела не підтверджують цю версію. За іншою інформацією, біля будівлі американського посольства вибухнув автомобіль.

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