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Кількість жертв двох вибухів на Філіппінах зросла до 27

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 09:19
Кількість жертв двох вибухів на Філіппінах зросла до 27
Фото: вибух на Філіппінах (Associated Press)

Щонайменше 77 людей отримали поранення

В результаті двох вибухів поблизу церкви на півдні Філіппін загинула 27 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rappler.

За даними правоохоронців, кількість жертв вибухів на філіппінському острові Холо зросла до 27, ще щонайменше 77 людей отримали поранення. Серед загиблих 7 військових та 20 цивільних. Один вибуховий пристрій спрацював під час ранкової меси, другий - трохи пізніше поблизу церкви.

 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у південній частині Філіппін на території католицької церкви спрацювали два вибухові пристрої, в результаті чого загинули 19 осіб. Відповідальність за теракт наразі не взяло жодне угрупування.

Раніше, в китайському місті Чанчунь 25 січня прогриміли кілька вибухів на 30 поверсі торгового центру. В результаті вибухів одна людина загинула та ще одна постраждала.

Крім того, 17 січня в результаті вибуху біля будівлі поліцейської академії у столиці Колумбії Боготі загинула 21 людина, 68 отримали поранення. Теракт був скоєний шляхом підриву автомобіля, в якому було 80 кг вибухових речовин.

 

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