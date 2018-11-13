Поліція встановила схему розкрадання коштів ДСК "Чорноморське морське пароплавство"

Фото: обшуки (npu.gov.ua)

В результаті дій посадових осіб компанії Україні завдано шкоди на суму в кілька десятків мільйонів доларів

Національна поліція встановила схему розкрадання коштів Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" та шляхи виведення її активів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці 12 листопада провели 17 санкціонованих обшуків на території Одеси і Одеської області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання.

Встановлено, що на момент заснування спільного підприємства "Лотос" українська сторона володіла більшою частиною статутного капіталу. Засновниками підприємства були з української сторони - ДСК, з вьетнамського боку - Vietrans і VOSA. До 2010 року українська сторона ще отримувала дивіденди, але надалі держкомпанія втратила зв'язок зі своїми іноземними партнерами і з українськими представниками.

Під час слідства правоохоронці встановили яким чином були виведені активи СП "Лотос". Так, шляхом укладення збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення і виконання певних робіт чи послуг, а також створення комерційної структури, на користь якої і інших осіб були відчужені активи СП.

Також підприємство було позбавлене можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати прибуток. Крім того, посадові особи ДСК та Vietrans і VOSA з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній.

У 2007 році було створено акціонерне товариство "Лотос Марін J. S. C.". На користь товариства було відчужено більшу частину майна за цінами, в п'ять разів менше ринкових, а саме спецобладнання та складська площадка. Якщо на момент створення нової комерційної структури СП Лотос належало 49% акцій, решта резидентам країни - громадянам В'єтнаму. В даний час підприємству СП "Лотос" належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства. Станом на 2018 рік державній судноплавній компанії належить тільки 37,93% в статутному капіталі СП "Лотос", також компанія знаходиться в стадії санації, процедури банкрутства.

За попередніми даними в результаті протиправних дій посадових осіб компанії "Чорноморське морське пароплавство" та Vietrans інтересам української і в'єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну схему посадових осіб авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", які заволоділи грошовими коштами аеропорту "Бориспіль" у розмірі понад 10 млн гривень.