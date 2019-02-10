Поліція посилить безпеку під час виборчої кампанії через загрозу терактів

В Україні протягом тижня зареєстровано 350 заяв про порушення виборчого законодавства

Важнейшей задачей правоохранителей является обеспечение публичной безопасности, а также избирательной кампании в рамках законодательства. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, количество массовых мероприятий, связанных с выборами, увеличивается каждый день.

"Настаиваю на проведении превентивных мероприятий по недопущению правонарушений. Должна быть задействована "полиция диалога". Мы осознаем уровень террористической угрозы, поэтому нужно проводить также и фильтрационные мероприятия. Все спецподразделения Нацполиции, которые находятся в резервах, будем привлекать по необходимости", - заявил Яровой.

Он также подчеркнул на необходимости взять под контроль все режимные помещения, особенно те, где есть оружие и секретные документы.

Всего, по данным МВД, в течение недели территориальными органами Нацполиции зарегистрировано 350 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, начато 24 уголовных производств, составлено 118 административных протоколов.

Напомним, НАПК выявило недостатки в декларациях почти у всех кандидатов на пост президента на выборах 2019.

Кроме того, в Национальной полиции предупредили, что под видом агитаторов могут работать мошенники.