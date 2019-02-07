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У поліції попередили про роботу шахраїв під виглядом агітаторів

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 13:25
У поліції попередили про роботу шахраїв під виглядом агітаторів
Ілюстративне фото (УНІАН)

У поліції розповіли, як можуть працювати шахраї

В Національній поліції попередили, що під виглядом агітаторів можуть працювати шахраї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що активну фазу виборчого процесу в свою користь можуть використовувати шахраї. У поліції повідомили, що погоджуючись продати свій голос на виборах, громадянин може втратити своє право вільного волевиявлення, а також нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку).

У поліції розповіли, як можуть працювати шахраї. Зокрема, під виглядом агітаторів від будь-якого з кандидатів шахраї можуть пропонувати винагороду за голос на користь цього кандидата. А для "гарантії" голосування саме на користь цього кандидата можуть вимагати персональні дані - ПІБ, серію, номер паспорта і номер ідентифікаційного коду. Більше того, можуть просити копії паспорта та ідентифікаційного коду та / або поставити свій підпис під якимось документом. Заволодівши персональними даними, шахраї можуть переоформити нерухомість на третіх осіб.

У МВС зазначили, що ні за яких обставин не можна повідомляти свої персональні дані, передавати копії документа, підписувати договори, заяви і т. д. стороннім особам.

Нагадаємо, всього з початку президентської виборчої кампанії поліція відкрила 19 кримінальних проваджень. Крім того, поліцейські склали 170 адміністративних матеріалів за фактами порушення у виборчій сфері.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які відбудуться навесні 2019 року.

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