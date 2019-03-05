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Поліція за добу відкрила дві справи за порушення виборчої кампанії


За минулу добу зареєстровано 38 фактів недотримання виборчого законодавства

За прошедшие сутки полиция зарегистрировала 38 фактов несоблюдения избирательного законодательства во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В частности, за прошедшие сутки на территории государства полицией зафиксировано еще 38 сообщений о нарушениях, связанных с выборами. По двум сообщениям сведения внесены в ЕРДР.

В Киеве зафиксировано восемь нарушений, в Донецкой области - семь, Днепропетровской, Николаевской и Одесской - по три.

В Соломенском районе столицы на улице два человека повредили агитационную палатку кандидата в президенты Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. В тот же день в Шевченковском районе Киева на крыше жилого дома, возле офиса кандидата в президенты Украины, был обнаружен и изъят неустановленный предмет. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.359 ("Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации") УК Украины.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 2411 сообщений, связанных с избирательным процессом. Из них больше всего: в городе Киев, в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, и Одесской областях.

20 лицам сообщено о подозрении по 12 уголовным производствам, три из которых направлены в суд.

Напомним, в день выборов президента, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей.

С 21 марта 2019 для охраны общественного порядка, охраны избирательных участков и избирательной документации во время выборов-2019 заступят все подразделения Национальной полиции.

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