Поліція за добу відкрила чотири справи за порушення виборчої кампанії

Національна поліція 5 березня зареєструвала 97 повідомлень про порушення виборчого процесу

В Украине за прошедшие сутки, 5 марта, Национальная полиция зарегистрировала 97 сообщений о нарушениях избирательного процесса во время выборов-2019. По четырем фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что в Днепропетровской области зарегистрировано 14 сообщений, Донецкой - 11, Киевской и Херсонской - по 10, в городе Киев - 8, в Тернопольской области - 7. За сутки органами полиции составлено 18 административных протоколов.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1442 сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Из них больше всего: в городе Киев - 157, Днепропетровской области - 147, Киевской - 104, Одесской - 80. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 985, подкупом избирателей - 100, повреждением имущества - 25 и хулиганством - 17. В общем по указанным фактам начато 60 уголовных дел. Составлено 354 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, 4 марта полиция зарегистрировала 38 фактов несоблюдения избирательного законодательства.

Добавим, в день выборов президента, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей.