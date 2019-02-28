Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії

Всього з початку передвиборчої кампанії в поліцію надійшло 1991 повідомлення про порушення

В Украине за сутки, 27 февраля, полиция открыла четыре уголовных производства, связанных с избирательным процессом во время выборов-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 1991 сообщение о нарушениях. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере.

Всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. А с начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение.

В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией - 1194 факта, подкупом избирателей - 155 и хулиганством - 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Напомним, в Украине накануне президентских выборов 2019 запустили информационно-аналитическую систему "Выборы-2019" для фиксации нарушений.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция открыла несколько дел относительно подкупа избирателей в интересах Петра Порошенко.