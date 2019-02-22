Поліція за добу відкрила 3 кримінальні провадження, пов’язані з виборами

Всього від початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 1 тис. 741 повідомлення про порушення

Сотрудники Национальной политики за сутки открыли 3 уголовных производства, связанные с выборами президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, всего с начала предвыборной кампании в полицию поступило 1 тыс. 741 сообщения о нарушениях.

"В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1 тыс. 102 факты, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27. Полицейские открыли 77 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего за минувшие сутки на территории государства зарегистрировано 83 сообщения о событиях, связанных с выборами, а от начала предвыборной кампании - 1741 сообщения.

"За сутки за тремя сообщениями сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, в частности, по одному - по ст. 129 (Угроза убийством), по ст. 160 (Подкуп избирателя) и по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, с начала избирательного процесса полиция открыла 74 уголовных производства, связанных с нарушениями на выборах-2019.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечение публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины.