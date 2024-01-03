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Полиция опровергла информацию, что раздает повестки на блокпостах в Киевской области

Киев, Среда 03 января 2024 10:18
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Полиция опровергла информацию, что раздает повестки на блокпостах в Киевской области Фото: в полиции Киевской области сделали заявление о раздаче повесток на блокпостах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция отрицает, что правоохранители на блокпостах в Киевской области якобы раздавали повестки военнообязанным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.

В сети недавно распространилась информация, что якобы полицейским на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано раздавать повестки.

Начальник полиции Киевской области Анатолий Щадило опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что полицейские на блокпостах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные законом.

"А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.п. Меры, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания), полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона"", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации, внесенном в Раду, предложили, чтобы полицейские присоединились к процессу раздачи повесток. Глава Нацполиции Иван Выговский отреагировал на предложение Кабмина. Он отметил, что правоохранители не должны быть привлечены к раздаче повесток военнообязанным, поскольку они имеют свой функционал работы.

Также добавим, что в Киевской области с 28 декабря 2023 по 6 января 2024 усилили контрдиверсионные и меры безопасности. В регионе увеличили количество блокпостов, а военные и правоохранители проверяют общественные места.

При этом комендант Киевской области опроверг, что на временных блокпостах будут раздавать повестки.

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