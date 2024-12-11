ua en ru
Ср, 11 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи, - Reuters

Южная Корея, Среда 11 декабря 2024 10:27
UA EN RU
Полиция провела обыски в офисе президента Южной Кореи, - Reuters Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция провела обыск в офисе президента Южной Кореи Юн Сок Еля 11 декабря. Ему запрещено покидать страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Этот рейд знаменует резкую эскалацию расследования против Юна и высших полицейских и военных офицеров из-за неожиданного объявления военного положения 3 декабря, которое ввергло четвертую по величине экономику Азии в конституционный кризис", - пишет издание.

Президент, который не появлялся на публике с субботы, отсутствовал во время полицейского рейда в этом офисе. Факт рейда подтвердил Reuters сотрудник службы безопасности президента. Полиция отказалась от комментариев.

Агентство новостей Yonhap сообщило, что полицейские следователи предъявили ордер на обыск, в котором субъектом указан Юн.

О Дон Вун, глава Управления по расследованию коррупции для высокопоставленных чиновников и одного из агентств, которые сейчас расследуют аварию военного положения, заявил, что его ведомство "желает" арестовать Юна, если потребуется.

Сейчас Юн является фигурантом уголовного расследования по обвинениям в восстаниях и ему запрещено покидать страну, но он не был арестован и не допрошен властями.

Призывы к аресту Юна

Призывы к аресту Юна выросли после того, как высокопоставленные военные заявили, что он приказал войскам войти в парламент 3 декабря и не дать законодателям проголосовать за отклонение военного положения.

Квак Чон Ген, командующий армейского командования специальными военными операциями, заявил парламентскому комитету во вторник, что Юн приказал войскам "взломать дверь прямо сейчас, проникнуть туда и вытащить" законодателей.

Тогдашнего министра обороны Юна Кима также обвинили военные офицеры в издании такого же приказа.

Политический кризис в Южной Кореи

Политический кризис в Южной Кореи случился после того, как 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране.

Через шесть часов военное положение было отменено, и хотя Юн Сок Ел извинился за введение военного положения, полиция начала расследование против президента Юн Сок Еля.

А 8 декабря президенту Южной Кореи Юн Сок Елю объявлено подозрение по обвинению в государственной измене. Поводом стали многочисленные жалобы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
Reuters узнало новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
Reuters узнало новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
DAILY
Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Под колпаком "Газпрома". Молдова снова на пороге энергокризиса и ей нужна помощь Украины