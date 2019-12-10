Поліція повідомила про третю версію пожежі в одеському коледжі

Поліція розглядає три версії пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Про це повідомив начальник Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Беха, третьою версією пожежі є необережне поводження з вогнем. До цього слідство розглядало дві причини возниконвения пожежі - несправність електропроводки та електроприладів, і навмисний підпал.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 10 грудня тіла п'яти жертв пожежі досі не ідентифіковані. Всього в результаті пожежі загинули 12 людей, більше 30 постраждали. Місцезнаходження чотирьох чоловік на даний момент невідомо.

Також повідомлялося, що директор згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі повідомили про підозру. Її звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомили в поліції, під час огляду згорілого приміщення одеського коледжу не було виявлено жодного вогнегасника. Кілька вогнегасників перебували в кімнаті коменданта за межами коледжу. Крім цього в приміщення не було обладнане автоматичною системою пожежної безпеки - автоматичною сигналізацією і датчиками диму і вогню.