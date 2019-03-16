Поліція повідомила про постраждалого у сутичці перед мітингом Порошенка

У сутичці перед мітингом Порошенка у Полтаві постраждав один чоловік

Перед предвыборным митингом президента Петра Порошенко в Полтаве в стычке с участием активистов "Национальных дружин" и правоохранителей пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сообщается, что около 14:00 в центре Полтавы группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с работниками полиции, которые охраняли порядок на площади возле театра имени Гоголя перед митингом Порошенко.

"В результате провокации пострадал один гражданский человек. С целью недопущения обострения ситуации, полиция пресекла противоправную деятельность радикальной группы. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным местных СМИ, были задержаны около десятка активистов "Нацдружин".

Напомним, ранее сообщалось, что послы стран "Большой семерки" (G7) призвали правоохранительные органы не допустить срыва выборов президента 2019. Они, в частности, обратили внимание на "активизацию праворадикальных движений".

Сегодня акция против коррупции в оборонной сфере прошла также и в Киеве.