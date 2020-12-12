Поліція повідомила про підозру вандалу, який повалив ханукію в Києві

Фото: автомобіль патрульної поліції (РБК-Україна)

Поліція розшукала і повідомила про підозру чоловікові, який повалив ханукію на Контрактовій площі в Києві. Його підозрюють у діях, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах повідомило, що до інциденту причетний активіст і громадський діяч Андрій Рачок за прізвиськом "Конституційник".

Йому повідомили про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань). Можливі санкції за статтею - штраф у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або без нього. Справу передано в суд.

Нагадаємо, інцидент стався в четвер, 10 грудня. Вандал повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня.

Чоловік, який імовірно здійснив цей акт вандалізму, розмістив на своїй сторінці у Facebook відео, на якому зафіксовано, але пізніше видалив його. Відео встигли зберегти і поширити в соцмережах.