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Полиция сообщила о подозрении вандалу, повалившему ханукию в Киеве

Киев, Суббота 12 декабря 2020 17:50
Полиция сообщила о подозрении вандалу, повалившему ханукию в Киеве
Фото: автомобиль патрульной полиции (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Полиция разыскала и сообщила о подозрении мужчине, который повалил ханукию на Контрактовой площади в Киеве. Его подозревают в действиях, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах сообщил, что к инциденту причастен активист и общественный деятель Андрей Рачок по прозвищу "Конституционник".

Ему сообщили о подозрении по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений). Возможные санкции по статье - штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или без него. Дело передано в суд.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 10 декабря. Вандал повалил ханукию, установленную к еврейскому празднику Хануки, который отмечается с 10 до 18 декабря.

Мужчина, вероятно совершивший этот акт вандализма, разместил на своей странице в Facebook видеоролик, на котором все зафиксировано, но позже удалил его. Видео успели сохранить и распространить в соцсетях.

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