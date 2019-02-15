Поліція повідомила про підозру 12 особам за порушення виборчого законодавства

Станом на сьогодні складено 322 адміністративні протоколи

Полиция сообщила о подозрении 12 лицам за нарушения, связанные с выборами президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Только за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 49 сообщений о событиях, связанных с выборами. По трем фактам открыты уголовные производства.

В частности, во Львовской области один из депутатов райсовета предоставлял гражданам неправомерную выгоду. Речь идет о раздаче пакетов с продуктами питания с агитационными изображениями одного из кандидатов в президенты Украины.

14 февраля в Черкасское отделение полиции Черкасского отдела областной полиции поступило два обращения о повреждении билбордов с изображениями различных кандидатов на пост президента Украины.

"Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 49 сообщений о событиях, связанных с выборами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала предвыборной кампании на территории государства было зарегистрировано 1271 сообщения о таких событиях. Из них по 55 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

"При этом 32 уголовных производства связаны с нарушением избирательного законодательства, а 23 - с проведением предвыборной кампании. 12 лицам уже сообщено о подозрении", - добавили в ведомстве.

Также на сегодня составлено 322 административных протокола, проводится проверка 231 сообщения.

Напомним, ОО "Опора" заявила о подготовке политически мотивированных провокаций против организации и ее представителей, привлеченных к независимому внепартийному наблюдению на выборах 2019.

Также сообщалось, что представители гражданской сети "Опора" в регионах подали 171 заявление и обращение о нарушениях порядка предвыборной агитации и финансированию выборов 2019.