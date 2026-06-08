Полиция раскрыла неожиданную деталь о водителе, который влетел в переход в Киеве

Пассажирка, которая на момент аварии находилась в авто, рассказала, что водитель просто хотел похвастаться своим умелым вождением перед ней, что и стало причиной ДТП.

Сейчас женщина с травмами находится в больнице.

Что известно об ужасном ДТП

Напомним, что 5 июня в Киеве, в районе Караваевых дач, произошла смертельная авария. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости вылетел за пределы дороги и врезался в конструкцию подземного пешеходного перехода.

В результате столкновения погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.