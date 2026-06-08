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Полиция раскрыла неожиданную деталь о водителе, который влетел в переход в Киеве

14:53 08.06.2026 Пн
1 мин
Что на самом деле стало причиной смертельной аварии?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: смертельная авария в Киеве 5 июня (t.me/OBiloshytskiy)

Водитель Mercedes, который влетел в переход с людьми в Киеве, работал в такси и во время аварии выполнял заказ.

Об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

Пассажирка, которая на момент аварии находилась в авто, рассказала, что водитель просто хотел похвастаться своим умелым вождением перед ней, что и стало причиной ДТП.

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Сейчас женщина с травмами находится в больнице.

Что известно об ужасном ДТП

Напомним, что 5 июня в Киеве, в районе Караваевых дач, произошла смертельная авария. Автомобиль Mercedes-Benz C300 на большой скорости вылетел за пределы дороги и врезался в конструкцию подземного пешеходного перехода.

В результате столкновения погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что за этим автомобилем ранее зафиксировали 39 нарушений ПДД, большинство из которых касались превышения скорости. Только с начала года таких случаев было 18.

Правоохранители задержали водителя и объявили ему подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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