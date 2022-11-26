В Астане начались протесты на фоне инаугурации Токаева: происходят задержания
В столице Казахстана Астане в субботу, 26 ноября, начались протесты после инаугурации президента Касыма-Жомарта Токаева, во время которых происходят столкновения с силовиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, как нескольких протестующих задерживают сотрудники правоохранительных органов Казахстана.
Также отмечается, что в городе наблюдаются проблемы с интернетом на фоне акции протеста. Власти сообщают об "аварии на оборудовании электроснабжения".
При этом о приблизительном количестве участников акции протеста информации пока нет.
Напомним, сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации президента Казахстана - Токаев поклялся верно служить народу Казахстана и добросовестно выполнять свои обязанности.
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