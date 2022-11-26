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С обнулением сроков. Токаев принес присягу президента Казахстана

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Астана, Суббота 26 ноября 2022 17:31
С обнулением сроков. Токаев принес присягу президента Казахстана Фото: Касым-Жомарт Токаев (facebook.com/karasayinfokz)
Автор: Константин Широкун

В Астане, сегодня, 26 ноября, прошла церемония инаугурации президента Казахстана – Касым-Жомарт Токаев приведен к присяге во Дворце независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Азаттык.

"Токаев вступил в должность на семилетний срок — в соответствии с изменениями Конституции, внесенными до выборов. Согласно поправкам, один и тот же человек не может быть выбран президентом дважды, однако текущий срок Токаева с принятием изменений был обнулен", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Токаев поблагодарил отдавших за него голоса казахстанцев, а также заявил, что необходимо вернуть все незаконно выведенные из страны капиталы.

Президент пообещал поддержать село и поручить правительству разработать соответствующую концепцию. Он добавил, что его команде предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами.

В то же время Токаев заявил, что Казахстан продолжит многовекторную внешнюю политику, будет развивать отношениями с государствами на постсоветском пространстве, США и Европейским Союзом, Китаем.

Напомним, действующий лидер Казахстана Касим-Жомарт Токаев победил в президентских выборах. Он набрал более 80% голосов.

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