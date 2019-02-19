Поліція розробила "дорожню карту" забезпечення безпеки на виборах

У день виборів посилено працюватимуть патрульна поліція та управління захисту економіки

Национальная полиция Украины разработала "дорожную карту" обеспечения публичной безопасности на выборах 2019 во всех регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Советник министра внутренних дел и председатель координационного совета Иван Стойко объяснил, что такие "дорожные карты" разработаны для того, чтобы граждане Украины могли безопасно проголосовать на избирательных участках в день проведения президентских выборов.

"В каждом регионе Национальная полиция разрабатывает план обеспечения публичной безопасности во время выборов, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти и проголосовать безопасно. С помощью этой "дорожной карты" можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управления защиты экономики и другие структуры и подразделения", - сказал Стойко.

Он добавил, что на данный момент наблюдателями на выборах уже зарегистрировались около 300 иностранцев. Подразделения МВД также обеспечивают их безопасность.

Напомним, как заявил глава МВД Арсен Аваков, с начала избирательного процесса на территории Украины зарегистрировано почти 1,5 тысячи нарушений.

Ранее сообщалось, что полиция открыла 60 дел за нарушение избирательной кампании.