Поліція розслідує фіктивне надання коштів на користь кандидата Тимошенка

Правоохоронці розпочали відповідну кримінальну справу місяць тому

Национальная полиция проводит расследование по поводу возможного фиктивного предоставления средств гражданами Украины в пользу кандидата в президенты на выборах 2019 Юрия Тимошенко. Об этом на брифинге о расследовании нарушений избирательного законодательства рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, на сегодня следователи Главного следственного управления проводят расследование по факту возможного препятствования свободному осуществлению волеизъявления граждан.

"Особое внимание хотел бы уделить результатам расследования уголовных производств, которые приобрели общественный резонанс, и общественность требует от нас информации. Мы это понимаем, поэтому прежде всего, это касается расследования нарушений при формировании и внесении денежного залога кандидата на пост президента Украины Юрия Тимошенко", - заявил Цуцкиридзе.

Замначальника заявил, что, согласно полученной информации, некоторые граждане предоставили средства указанному кандидату и, соответственно, пополнили его счет через денежный залог.

В ходе брифинга было продемонстрировано видео, на котором трое граждан Украины подтверждают, что подписали документы, в которых говорится о том, что эти лица перечисляют средства в пользу кандидата Юрия Тимошенко.

Так, одна гражданка заявила, что ей "просто сказали подписать документы". Другой гражданин отметил, что "не читая документов, подписал". А третья гражданка отметила, что Юрия Тимошенко не знает и никогда не видела. Однако, по ее словам, кто-то попросил ее подписать соответствующий документ.

"Указанное уголовное производство начато около месяца назад. Видео нам предоставили журналисты, после того как были первые соответствующие сообщения. Производство начато по статье 157. На видео жители Одесской области", - сообщил он.

По словам Цуцкиридзе, следственная группа совершила поездку в Одесскую область. Впрочем, он отметил, что некоторые из продемонстрированных на видеоряде лиц уже не подтверждают показания, которые они предоставили ранее.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины на выборах-2019 Юрия Тимошенко. До этого суд избрал аналогичную меру пресечения Тарасу Констанчуку.

Как писало РБК-Украина ранее, 6 марта 2019 генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры.

В ГПУ заявляли, что заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль.