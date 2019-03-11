Поліція розслідує фіктивне надання коштів на користь кандидата Тимошенка

Фото: Юрій Тимошенко (УНІАН)

Правоохоронці розпочали відповідну кримінальну справу місяць тому

Національна поліція проводить розслідування щодо можливого фіктивного надання коштів громадянами України на користь кандидата у президенти на виборах 2019 Юрія Тимошенка. Про це на брифінгу про розслідування порушень виборчого законодавства розповів заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

За його словами, на сьогодні слідчі Головного слідчого управління проводять розслідування за фактом можливого перешкоджання вільному здійсненню волевиявлення громадян.

"Окрему увагу хотів би приділити результатам розслідування кримінальних проваджень, які набули суспільного резонансу, і громадськість потребує від нас інформації. Ми це розуміємо, тому найперше, це стосується розслідування порушень під час формування та внесення грошової застави кандидата на пост президента України Юрія Тимошенка", - заявив Цуцкірідзе.

Замначальника заявив, що згідно з отриманою інформацією, деякі громадяни надали кошти вказаному кандидату та, відповідно, поповнили його рахунок через грошову заставу.

У ході брифінгу було продемонстровано відео, на якому троє громадян України підтверджують, що підписали документи, у яких йдеться про те, що ці особи перераховують кошти на користь кандидата Юрія Тимошенка.

Так, одна громадянка заявила, що їй "просто сказали підписати документи". Інший громадянин зазначив, що "не читав документів, які підписав". А третя громадянка зазначила, що Юрія Тимошенка не знає і ніколи не бачила. Однак, за її словами, хтось попросив її підписати відповідний документ.

"Зазначене кримінальне провадження розпочато близько місяця тому. Відео нам надали журналісти, після того як були перші відповідні повідомлення. Провадження розпочато за статтею 157. На відео жителі Одеської області", - повідомив він.

За словами Цуцкірідзе, слідча група здійснила поїздку в Одеську область. Втім, він зазначив, що деякі з продемонстрованих на відеоряді осіб уже не підтверджують покази, які вони надали раніше.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному в підкупі кандидата в президенти України на виборах-2019 Юрія Тимошенка. До цього суд обрав аналогічну запобіжний захід Тарасу Констанчуку.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 березня 2019 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенка. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури.

У ГПУ заявляли, що замовником шантажу і підкупу кандидата виявився народний депутат Валерій Дубіль.