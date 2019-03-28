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Поліція розслідує факти підкупу виборців Порошенком та Тимошенко

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 17:27
Поліція розслідує факти підкупу виборців Порошенком та Тимошенко
Фото: Петро Порошенко та Юлія Тимошенко (колаж РБК-Україна)

Розслідування будуть завершені вже після виборів

Правоохоронці напередодні виборів 2019 зареєстрували кримінальні справи щодо підкупу голосів виборців, які стосуються чотирьох кандидатів у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС

Як повідомив глава МВС Арсен Аваков, поліція отримувала повідомлення про підкуп на користь кандидатів Петра Порошенка, Юлії Тимошенко, Сергія Тарути та Анатолія Гриценка. 

"Стосовно Гриценка була проведена повна перевірка - факти не підтвердилися та кримінальні справи закрили. Стосовно Тарути - був встановлений факт в одному з округів у місті Одеса. Зараз триває розслідування кримінального провадження і, швидше за все, там буде звинувачення. Факт цікавий тим, що пан Тарута сам прийшов в міністерство та просив розслідувати цей факт до кінця. Він був обурений тим, що його активіст скоїв такого роду правопорушення", - розповів Аваков.

При цьому глава МВС наголосив, що основні кейси підкупу виборців стосуються Порошенка та Тимошенко.

"Співвідношення кримінальних проваджень розпочатих за повідомленнями про факти підкупу виборців таке: близько 60% стосуються кандидата Порошенка і 40 % - Тимошенко... Нас "завалили" величезною кількістю доказів, зокрема, фото та відео, як дрібних порушень, так і суттєвих. Більшість справ тривалі у розслідуванні та, швидше за все, будуть завершені вже після виборів", - сказав Аваков.

Раніше повідомлялося, що нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у організації підкупу виборців, щонайменше тричі не з'явився на на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). 

РБК-Україна писало, що  генпрокурор Юрій Луценко повідомляв про ліквідацію чергової мережі підкупу виборців на користь кандидата на пост президента Юлії Тимошенко в Одеській області.

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