Дубіль ігнорує виклики на допит в ДБР

Фото: Валерій Дубіль (facebook.com/dubil.valerii)

У ДБР поки не зібрали достатню кількість доказів злочину

Нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль, якого підозрюють у організації підкупу виборців на виборах 2019, щонайменше тричі не з'явився на на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це заявив під час брифінгу директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент РБК-Украина.

Труба наголосив, що в цьому провадженні ДБР працює разом з ГПУ і з СБУ, які здійснюють оперативний супровід. Зокрема, зроблено значну кількість слідчих дій.

"На цей час нами не зібрано достатньо доказів того чи іншого злочину. Підозри нікому не оголошені. Ми кілька разів- більше трьох- вживали заходів для допиту народного депутата. Ми викликали його шляхом, передбаченим законодавством. Однак на допит він не з'являвся. Ми будемо продовжувати скеровувати листки і повістки, щоб встановити істину і дати відповідь на запитання суспільства", - повідомив він.

РБК-Україна писало, що суд арештував на два місяці із правом внесення застави у 4 млн гривень двох підозрюваних по цій справі. Зазначимо, 6 березня 2019 Юрій Луценко повідомив про спробу підкупу кандидата в президенти Юрія Тимошенко. Кандидату пропонували 5 млн гривень (у доларовому еквіваленті) за зняття кандидатури. Генпрокурор додав, що замовником є народний депутат Валерій Дубіль.

Відзначимо, в січні Дубіль став заступником голови партії "Батьківщина". Передбачалося, що він буде курирувати широке коло організаційних питань.