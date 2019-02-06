Поліція розслідує 15 кримінальних справ щодо порушення виборчого законодавства

З початку виборчої кампанії поліція зареєструвала 708 заяв, пов'язаних з виборчим процесом

Полиция по состоянию на 6 февраля расследует 15 уголовных дел по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По словам главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, всего с начала избирательной кампании территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 708 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Основная наша задача - обеспечение волеизъявления граждан. Поэтому попытки незаконного финансирования или раздачи средств, подкупа избирателей, сбор данных, которые предоставляют идентификацию граждан, - должны сопровождаться немедленной реакцией и правовой квалификацией со стороны полиции. Если будет принято неправомерное решение, реакция со стороны руководства МВД и Национальной полиции будет мгновенная", - заявил он.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что все дополнительные выплаты членам избирательных комиссий будут расценены как нарушение украинского законодательства. В МВД напомнили об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране пытаются создать систему масштабного подкупа избирателей во время выборов президента, которые состоятся весной 2019 года.