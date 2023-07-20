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Полиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"

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Киев, Четверг 20 июля 2023 12:09
Полиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем" Фото: президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир (kmb ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители в четверг, 20 июля, проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем". Этому предшествовали проверки компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, следственные действия ведут представители Главного следственного управления Нацпола.

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир подтвердил информацию. Он заявил, что компания продолжает работать в штатном режиме и способствует работе полиции.

"Помимо проверок, аудитов и комиссий сегодня правоохранительные органы проводят следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстрой". Менеджмент компании во всем способствует правоохранителям, предоставляются все необходимые документы и т.д.", - отметил он.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно журналисты-расследователи установили, что президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир покинул Украину по справке об инвалидности. В мае этого года он поднялся на Эверест.

По данным СМИ, подъем на самую высокую вершину в мире обошелся Кушниру и его жене в 150 тысяч долларов. Всего чиновник, по меньшей мере, четыре раза в прошлом году выезжал из Украины. Суммарно за границей он находился до восьми месяцев.

Вчера мэр Киева Виталий Кличко отстранил президента "Киевгорстроя" от исполнения обязанностей. Также, по словам Кличко, проведут аудит компании, привлекая международные фирмы.

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