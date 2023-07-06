Руководителя "Киевгорстроя" отстранили от должности и проведут аудит компании

Наблюдательный совет и правление ЧАО "Киевгорстрой" приняло решение о начале проведения аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В настоящее время руководитель "Киевгорстроя" Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей", - написал он.

По его словам, также работает временная контрольная комиссия, созданная депутатами Киевсовета. И она тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО "Киевгорстрой" и его руководства.

"Наблюдательный совет поручил "Киевгорстрою" продолжать осуществлять деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами", - добавил Кличко.

Что такое "Киевгорстрой"

"Киевгорстрой" - это крупная украинская строительная компания, являющаяся оператором рынка недвижимости. Она занимается строительством и продажей квартир в новостройках Киева.

Она предлагает широкий каталог объектов продаж, включая квартиры в разных районах Киева и области. Компания нацелена на нужды людей со средним уровнем доходов.

В состав холдинга "Киевгорстрой" входит 38 организаций, а 80% акций принадлежат городу Киеву.