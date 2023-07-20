Поліція проводить слідчі дії на об'єктах, пов'язаних з "Київміськбудом"

Правоохоронці у четвер, 20 липня, проводять слідчі дії на обʼєктах, які пов'язані з "Київміськбудом". Цьому передували перевірки компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, слідчі дії ведуть представники Головного слідчого управління Нацполу.

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір підтвердив інформацію. Він заявив компанія продовжує працювати у штатному режимі та сприяє роботу поліції.

"Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, пов'язаних з "Київміськбуд". Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо", - зазначив він.

Що цього передувало

Нагадаємо, нещодавно журналісти-розслідувачі встановили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір покинув Україну за довідкою про інвалідність. У травні цього року він піднявся на Еверест.

За даним ЗМІ, підйом на найвищу вершину у світі обійшовся Кушніру та його дружині у 150 тисяч доларів. Загалом чиновник щонайменше чотири рази минулого року виїжджав з України. Сумарно за кордоном він перебував до восьми місяців.

Вчора мер Києва Віталій Кличко відсторонив президента "Київміськбуду" від виконання обов'язків. Також, за словами Кличка, проведуть аудит компанії, залучивши міжнародні фірми.

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