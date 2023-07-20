ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція проводить слідчі дії на об'єктах, пов'язаних з "Київміськбудом"

Новость на русском →
Київ, Четвер 20 липня 2023 12:09
Поліція проводить слідчі дії на об'єктах, пов'язаних з "Київміськбудом" Фото: президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір (kmb ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці у четвер, 20 липня, проводять слідчі дії на обʼєктах, які пов'язані з "Київміськбудом". Цьому передували перевірки компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, слідчі дії ведуть представники Головного слідчого управління Нацполу.

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір підтвердив інформацію. Він заявив компанія продовжує працювати у штатному режимі та сприяє роботу поліції.

"Окрім перевірок, аудитів та комісій, сьогодні правоохоронні органи проводять слідчі дії на обʼєктах, пов'язаних з "Київміськбуд". Менеджмент компанії в усьому сприяє правоохоронцям, надаються усі необхідні документи тощо", - зазначив він.

Що цього передувало

Нагадаємо, нещодавно журналісти-розслідувачі встановили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір покинув Україну за довідкою про інвалідність. У травні цього року він піднявся на Еверест.

За даним ЗМІ, підйом на найвищу вершину у світі обійшовся Кушніру та його дружині у 150 тисяч доларів. Загалом чиновник щонайменше чотири рази минулого року виїжджав з України. Сумарно за кордоном він перебував до восьми місяців.

Вчора мер Києва Віталій Кличко відсторонив президента "Київміськбуду" від виконання обов'язків. Також, за словами Кличка, проведуть аудит компанії, залучивши міжнародні фірми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киевгорстрой полиция Київ
NEWS
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
Плюс ще один тип ракет. Чим відрізняється нова атака по Україні: відповідь Ігната
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію