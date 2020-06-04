Поліція проводить обшуки в університеті Шевченка

Слідчі дії проводяться у рамках розслідування корупції в університеті
Співробітники Головного слідчого управління Нацполіції проводять обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом Служби безпеки.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Нацполіції Оксана Блищик.
За її словами, слідчі дії проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабаря службовою особою.
"Слідчі дії проводяться співробітниками головного слідчого управління разом із колегами з Служби безпеки у рамках розслідування кримінального провадження за статею 368 ККУ", - повідомила Блищик.
Детальніша інформація буде оприлюднена після завершення слідчих дій, додали в Нацполіції.
У лютому авторитетне видання QS World University Rankings оприлюднило рейтинг найпрестижніших університетів світу, КНУ ім. Шевченка, отримав 541-550 місце.
Також відзначимо, що Київський національний університет ім. Тараса Шевченка знаходиться на 10 місці за витратами на підготовку одного студента за державним замовленням.
Автор: Роман Калиниченко